Inseguimento e schianto contro un muretto: preso l'autore di una rapina

TORRE SANTA SUSANNA – Dopo un rocambolesco inseguimento iniziato in auto e proseguito a piedi, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e del Nucleo investigativo del Reparto operativo ddel comando provinciale di Brindisi, hanno arrestato il presunto autore di una rapina perpetrata lo scorso 7 aprile ai danni di un farmacia di Erchie.

Il 36enne Patrizio Tamburrini, di Francavilla Fontana, è stato trovato in possesso del registratore di cassa asportato dall’attività commerciale. L’uomo procedeva alla guida di una Nissan Micra di colore grigio rubata il 17 ottobre 2017 a Ostuni. Intorno alle ore 12 di mercoledì, 11 aprile, il francavillese non ha obbedito all’alt intimatogli dai carabinieri delle stazioni di Torre Santa Susanna ed Erchie.

Alla vista dei militari, infatti, l’automobilista ha accelerato l'andatura e ad elevatissima velocità si è diretto in direzione di Oria. I carabinieri si sono posti immediatamente all'inseguimento dell'autovettura il cui conducente ha effettuato repentine frenate con la finalità di dirottare fuori strada l'autovettura militare.

L'inseguimento è proseguito per circa 30 minuti su diverse strade del centro abitato e periferiche del Comune di Torre Santa Susanna, alcune delle quali sono state percorse anche in senso vietato, in violazione della segnaletica stradale. La corsa della Micra è terminata dapprima contro un muretto a secco e subito dopo contro il tronco di un albero di ulivo presente all'interno di un tratturo sterrato nelle adiacenze della strada provinciale "Torre Santa Susanna – San Cosimo alla Macchia".

Il rocambolesco inseguimento ha messo in gravissimo pericolo l'incolumità dei militari e degli utenti della strada. Dopo l'impatto, con il veicolo non più marciante, il giovane ha tentato di proseguire la fuga a piedi per i campi, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Dagli accertamenti è emerso che Tamburrini erano sprovvisto di patente, perché mai conseguita. La conseguente perquisizione eseguita presso il suo domicilio, un'abitazione rurale in agro di Oria, ha consentito di rinvenire una pistola tipo Beretta 92 a salve in metallo marca "Bruni" calibro 8, modificata con l'asportazione del tappo rosso, un cassetto parte di un registratore fiscale di colore nero occultato all'interno di altra autovettura nella sua disponibilità parcheggiata nello spiazzo di pertinenza dell'abitazione rurale.

Si trattava, appunto, del registratore fiscale asportato a seguito della rapina perpetrata, la sera del 7 aprile scorso, in una farmacia di Erchie, che conteneva l'incasso di 300 euro. Tamburini, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi, a disposizione dell'autorità giudiziaria, con l'accusa di rapina aggravata, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Gallery