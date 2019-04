Controlli nella movida: tenta di eludere i carabinieri, sorpreso con la droga

ORIA – Alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha imboccato la strada contromano. Ma dopo un breve inseguimento è stato fermato. Si è concluso con una segnalazione alla prefettura per possesso di sostanza stupefacente, il ritiro della patente e una contravvenzione il sabato notte di un automobilista di 21 anni residente a Manduria (Taranto).

Il ragazzo aveva deciso di trascorrere la serata nel centro di Oria, presso uno dei punti di ritrovo dalle movida. I carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Roberto Borrello lì hanno allestito un posto di controllo. Ai militari non è sfuggita un’auto che ha imboccato contromano la strada che portava ai locali. A quel punto, insospettiti dalla manovra, nel giro di pochi minuti hanno intercettato la vettura.

Durante il controllo, oltre alla perquisizione del veicolo è stato perquisito anche il giovane conducente. Il 21enne è stato trovato in possesso di 2,30 grammi di marijuana, nascosti all’interno della tasca sinistra del giubbotto indossato. Inoltre, sottoposto agli esami alcolemici, è risultato avere un tasso pari a 0,80 g/l. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida per 30 giorni. La guida contromano gli è costata un verbale per violazione dell’articolo 7 del codice della strada.