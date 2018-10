Inseguimento tra carabinieri e Giulietta finisce con incidente: presi i fuggitivi

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Si è concluso con un incidente in corso Umberto a San Pancrazio Salentino un inseguimento tra una Giulietta di colore bianco e un’auto dei carabinieri. Secondo le prime informazioni uno degli occupanti è stato bloccato subito, l'altro è riuscito a dileguarsi a piedi ma successivamente è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria. Si tratta di due persone di nazionalità serba. I fatti si sono verificati intorno alle 19.30 di oggi, martedì 16 ottobre.

L'inseguimento è inziato a San Donaci dove i militari della locale stazione, durante un servizio di pattugliamento hanno notato la Giulietta aggirarsi per le vie del paese con fare sospetto che alla vista dei carabinieri si è data alla fuga I militari non hanno esitato a inseguirla allertando tutte le pattuglie in servizio. Si trattava di un'auto oggetto di furto.

L'epilogo a San Pancrazio Salentino, che dista pochi chilometri da San Donaci. Secondo quanto riferito da alcune persone che hanno assistito alla scena, a quell’ora Corso Umberto era pieno di gente e nel punto in cui sì è verificato l'incidente c'è anche una scuola di danza, la Giulietta è giunta a tutta velocità nel centro cittadino inseguita dai carabinieri tamponando un'Alfa 156 in sosta. In quel momento è giunta un’altra auto dei carabinieri dalla direzione opposta che ha bloccato la Giulietta. C’è stato un fuggi fuggi generale durante il quale uno degli occupanti è stato fermato quasi subito. Gli altri due sono riusciti a fuggire e sembrerebbe che uno di questi è stato preso dopo un inseguimento nei pressi della stazione.

Dei fatti se ne sono occupati i carabinieri della stazione di San Donaci oltre ai colleghi di San Pancrazio e del Norm della compagnia di Francavilla Fontana, diretta dal capitano Gianluca Cipolletta che si è recato personalmente sul posto. Gli agenti della Polizia locale di San Pancrazio Salentino, invece, si sono occupati della viabilità per tutta la durata delle operazioni dei carabinieri. I due serbi sono stati portati in caserma.

All'interno dell'auto i militari hanno trovato passamontagna e altri oggetti da scasso.

