Inseguimento tra polizia e auto rubata finisce con tamponamento

BRINDISI – Un pericoloso inseguimento per le vie del quartiere Commenda a Brindisi tra una pattuglia della polizia e una Fiat 500 X rubata, si è concluso con un tamponamento e con la cattura di uno dei tre occupanti dell’auto oggetto di furto. Feriti due poliziotti. È accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 ottobre.

L’inseguimento è iniziato al rione Commenda quando la Fiat 500 con a bordo tre persone non ha osservato l’Alt imposto dagli agenti. Si è protratto fino a via Santa Maria Ausiliatrice per poi concludersi in via Catteneo con un tamponamento su un marciapiede dove si affacciano diversi palazzi. Alla Fiat sono scoppiati gli airbag. Due degli occupanti sono riusciti a fuggire e sono tuttora ricercati mentre un altro è rimasto bloccato in auto.

Sul posto anche un’ambulanza del 118: i due poliziotti sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Per fortuna durante l'inseguimento reso ancor più pericoloso dall'asfalto scivoloso per la pioggia, non si sono verificati altri indicenti o ferimenti di passanti. I poliziotti sono riusciti a tallonare l'auto fuggitiva senza mettere in pericolo la sicurezza degli altri automobilisti e cittadini.

