Inseguimento a S.Angelo: tre sospetti abbandonano auto rubata

BRINDISI – Inseguimento di un’auto sospetta, martedì sera nella zona del palazzo di giustizia, da parte di una radiomobile del Norm della compagnia carabinieri di Brindisi. L’equipaggio della gazzella, nella prima serata di ieri, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale ha notato in via Palmiro Togliatti all'altezza dell'incrocio con via Sant'Angelo, una Fiat Punto di colore bianco con tre persone a bordo, il cui conducente alla vista dei militari ha invertito repentinamente la direzione di marcia.

La pattuglia del Norm si è posta subito all'inseguimento del mezzo quando i tre, giunti all'altezza del Tribunale, hanno deciso di abbandonare il veicolo – che non poteva competere con l’Alfa dei carabinieri - al centro della carreggiata, fuggendo a piedi in direzioni diverse. Dai primi accertamenti è emerso che la Fiat Punto è risultata oggetto di furto, avvenuto nella mattinata di ieri a Lecce.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti. I tre giovani sono attivamente ricercati. Sono al vaglio le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza cittadina nell'area circostante viale Togliatti e il rione Sant’Angelo. Non è escluso che i tre stessero per compiere una rapina.

Per restare nel territorio di competenza della compagnia carabinieri di Brindisi, sempre ieri i militari della stazione dell’Arma della frazione di Tuturano, nel corso di un servizio di perlustrazione nelle aree rurali, hanno rinvenuto in contrada San Paolo una doppietta marca Beretta calibro 16, in cattivo stato di conservazione e inefficiente.

Il calcio del fucile spuntava da una macchia di rovi, in un terreno incolto privo di recinzione, richiamando pertanto l'attenzione dei militari. La doppietta è stata sottoposta a sequestro per gli accertamenti necessari a stabilirne la provenienza. E’ ipotizzabile che l’arma – date le sue condizioni di conservazione - più che nascosta intenzionalmente in quel punto, sia stata invece abbandonata in circostanze particolari, forse dopo un reato, e mai più recuperata.