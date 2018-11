Insulti omofobi nei confronti di un minorenne: individuati e denunciati gli autori

BRINDISI - Hanno 18 e 20 anni i due autori degli atti di bullismo accompagnati da insulti omofobi perpetrati nei confronti di un 17enne del posto nella serata del 5 novembre scorso. I due sono stati denunciati dai carabinieri per violenza privata e diffamazione, le indagini sono state avviate dopo che la vittima, assistita dall’avvocato Maurizio Salerno, si è recata in caserma per sporgere denuncia, il 7 novembre scorso.

I fatti si sono verificati in una piazzetta, luogo conosciuto come “Il liscio” sita nei pressi di viale Commenda all’altezza di via Tirolo. Il giovane fu avvicinato da un ragazzo che lo afferrò per il giubbotto trascinandolo nella piazzetta, lì si avvicino un altro giovane, insieme gli abbassarono i pantaloni, gli schiaffeggiarono il fondoschiena rivolgendogli insulti a sfondo omofobo. Alla scena assistettero altre persone (che da quanto riferito dalla vittima non intervennero) e nei paraggi c’erano anche dei bambini che furono invitati dai due bulli a offendere e insultare il 17enne. Fu anche confezionato un video che poco dopo fu pubblicato sul social network Instagram ma rimosso nel giro di qualche ora.

È proprio grazie a quel video che i carabinieri sono riusciti a riscostruire con esattezza i fatti, dando un volto e un nome ai responsabili. Sono anche stati ascoltati alcuni testimoni. Oltre ai due indagati maggiorenni è al vaglio la posizione di altri soggetti coinvolti che avrebbero avuto un qualche ruolo nella vicenda.