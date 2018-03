"Integrazione scolastica, attuate le proposte del Pd"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota sull'integrazione scolastica di Michele Sardano, componente della segreteria cittadina del Pd di Brindisi

L'accordo per il servizio di integrazione scolastica raggiunto da parte dell'Amministrazione comunale, delle organizzazioni sindacali e della cooperativa socio culturale con l'autorevole e determinante mediazione del prefetto di Brindisi è un fatto molto positivo. Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per questo risultato, poiché alla base ci sono le proposte che il Partito Democratico di Brindisi aveva avanzato a suo tempo alla struttura commissariale e che evidentemente sono state ritenute valide ed attuabili. Eravamo convinti, e lo siamo ancora di più oggi, che questo importante servizio non debba essere al centro di diatribe politiche e sindacali che rischiano solo di penalizzare gli utenti e gli operatori.

Con la normalizzazione dei rapporti ci auguriamo che la qualità del servizio ritorni al centro del confronto per permettere ai giovanissimi utenti di avere un sostegno continuativo e agli operatori di preservare al massimo i loro redditi. L'accordo sindacale di questa mattina deve far ben sperare in una ritrovata serenità tra tutte le parti, con l'auspicio che possa contribuire a migliorare costantemente il servizio di integrazione scolastica per i diversamente abili, anche attraverso la continua formazione del personale e informazione alle famiglie.