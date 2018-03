Integrazione scolastica, Rossi: "Mi impegnerò a dar seguito all'accordo"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Riccardo Rossi, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra (Brindisi Bene Comune, Partito Democratico, Liberi e Uguali) sull’accordo sull’integrazione scolastica raggiunto mercoledì (14 marzo) in prefettura.

L’accordo firmato ieri in Prefettura sul servizio di Integrazione Scolastica è un’ottima notizia. L’impegno della struttura commissariale , dei sindacati e dei genitori consente la sottoscrizione di un accordo con la cooperativa vincitrice della gara per consentire a tutti gli alunni, certificati dalla Asl in possesso dei requisiti previsti dalla 104/92, di ottenere il necessario supporto per il prossimo anno scolastico. Così come importante è l’assunzione di tutte le lavoratrici e i lavoratori della platea storica.

A rendere esigibile ed applicabile questo accordo sarà la prossima amministrazione comunale che nell’accordo deve impegnarsi a trovare tutte le risorse economiche necessarie per fornire il servizio a tutti gli alunni che l’Asl certificherà.

Il mio impegno se sarò sindaco di Brindisi, coerentemente alla nostra volontà di dare priorità alle politiche sociali in città, è di assumermi la piena responsabilità di questo accordo impegnandomi a dare seguito a tutto ciò che è previsto per salvaguardare i diritti delle famiglie dei ragazzi e dei lavoratori. Un ringraziamento va a Sua Eccellenza il Prefetto ed al Commissario Giuffrè per la preziosa opera che svolgono tra mille difficoltà nel nostro territorio.