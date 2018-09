Integrazione scolastica: "Servizio garantito per tutti gli alunni certificati"

BRINDISI – Il servizio di integrazione scolastica sarà garantito ai 151 alunni già certificati Niat, “in attesa di avere il dato definitivo dall’Asl di Brindisi su altri 32 possibili utenti del servizio”. E’ quanto emerso da un incontro fra il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, l’assessore a Scuola, Welfare ed Inclusione, Rita De Vito, e le organizzazioni sindacali, nel corso di un incontro che si è svolto stamani (mercoledì 12 settembre) riguardo ai servizi di integrazione scolastica e refezione scolastica.

Sul primo fronte, “la volontà dell’amministrazione – si legge in una nota del Comune - è quella di seguire tutti i ragazzi che hanno già ottenuto la certificazione dal Niat in attesa di avere il dato definitivo dall’Asl di Brindisi su altri 32 possibili utenti del servizio”. “Siamo pronti, qualora necessario, anche ad aumentare le risorse - ha detto il Sindaco al termine dell’incontro - per garantire la totale copertura e, al contempo, livelli di qualità e di efficienza massimi anche in relazione alla formazione dei lavoratori”.

L’amministrazione comunale si è presa l’impegno di rispettare “l’accordo già siglato in prefettura con le organizzazioni sindacali e, per consentire una maggiore dialogo in vista dell’avvio del servizio, per lunedì 17 settembre, è stato convocato un ulteriore incontro tra l’amministrazione, i sindacati e la cooperativa socio culturale titolare dell’appalto”.

Il segretario territoriale della Fp Cgil, Vincenzo Cavallo, si dice soddisfatto per l’esito dell’incontro. “Grazie al fondamentale contributo delle organizzazioni sindacali confederali – si legge in una nota della Fp Cgil - dell’amministrazione comunale si è chiuso un capitolo che ha creato negli ultimi mesi tensioni e preoccupazioni, oggi possiamo affermare che la qualità del servizio dell’integrazione scolastica nella città di Brindisi rimane un’eccellenza, abbiamo scongiurato i falsi profeti, adesso torna anche la serenità occupazionale del personale coinvolto.

Per quanto riguarda la refezione scolastica, “si registrano preoccupazioni da parte delle organizzazioni sindacali – si legge ancora nella nota del Comune di Brindisi - relativamente alle ricadute negative sull’orario di lavoro degli addetti al servizio. Gli stessi hanno manifestato la necessità di avere un incontro con i rappresentanti dell’azienda Serenissima che ha vinto la gara d’appalto”.

Per queste ragioni nei prossimi giorni sarà convocato un ulteriore incontro tra le parti.

“Siamo consapevoli che entrambi i servizi, sia quello che coinvolge tutti gli studenti sia quello per i ragazzi con disabilità, sono necessari per garantire la massima serenità a tutti - ha concluso il Sindaco - e ci impegneremo affinché questo avvenga nel rispetto anche dei lavoratori”.