“Sono pieno di cocaina addosso, qui spariscono i pupieddi”

BRINDISI – “Muoviti che me ne devo scappare, sono pieno di cocaina addosso: la diamo a cento euro al grammo”. Temeva di essere arrestato dai carabinieri, Nicholas Lanzillotti 22 anni, di Carovigno, e aveva fretta di consegnare la “pietra” a una “signora” e poi a un ragazzo al quale avrebbe venduto otto “birilli chiamati pupieddi al prezzo di trecento euro”.

Gli interrogatori

L’arresto, per mano dei militari, c’è stato a distanza di quasi un anno da quelle conversazioni. Lanzillotti è ritenuto figura di primo piano, in carcere con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente da due giorni: oggi ha opposto la facoltà di non rispondere al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in sede di interrogatorio di garanzia, alla presenza del suo difensore, l’avvocato Mario Guagliani.

Stessa scelta per gli altri indagati arrestati nel blitz, a cominciare da Giuseppe Antico, 23 anni, di Brindisi, detto "carota o carotino", considerato il fornitore della piazza carovignese, con base operativa nella sua abitazione, in una palazzina di via Cellini, nel rione Sant’Elia. In carcere sono finiti anche Leonardo Di Latte, 34 anni, di Carovigno; Stefano Lospedale, 23 anni, di Carvigno; Mirco Scatigna, 24 anni, di Carovigno, detto "Sceriffo"; Cosimo Nacci, 32 anni, di Mesagne.

Ai Pasquale Camposeo, 19 anni, di Carovigno, Salvatore Carrone, 19 anni, di Carovigno, Pierluigi Carlucci, 21 anni, di Carovigno, Simonetta Misseri, 47 anni, di Carovigno, Gianmarco Prodi, 25 anni, di Carovigno, Iolanda Saponaro, 41 anni, di Carovigno, Ugo Uggenti, 33 anni, di Carovigno, Salvatore Lanzilotti, 27 anni, di Carovigno.

Madre e figlio

Ha voluto affrontare l’interrogatorio per rivendicare la propria estraneità ai fatti Simonetta Misseri, 47 anni, di Carovigno (foto in basso), madre di Nicholas Lanzillotti: “Non sono mai stata la cassiera di mio figlio”, ha detto, alla presenza dei difensori Mario Guagliani e Gianmarco Lombardi. La donna ha voluto spiegare il contenuto di una intercettazione riportata nel provvedimento di arresto: “E’ vero che si parla di denaro, ma la somma era riferita al credito che avevo nei confronti di un uomo che è omonimo di uno degli arrestati”. L’indagata avrebbe fornito elementi per risalire alla persona alla quale lei si riferiva. Si sarebbe trattato, quindi, secondo i penalisti di un equivoco che può essere chiarito.

Fonti di prova

Elementi posti a base dell’accusa sono le intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, ascoltate soprattutto nei mesi estivi dello scorso anno, in particolare tra luglio e agosto, nelle ore notturne.

“Risulta dalla conversazione in modo palese che con il termine di pietre si fa riferimento alla cocaina, altrimenti il dialogo avrebbe un contenuto surreale, giacché si parla anche del frazionamento delle dosi e dei guadagni della vendita”, si legge nel provvedimento di arresto firmato dal gip Stefania de Angelis, su richiesta del sostituto procuratore Simona Rizzo.

La sparizione dei pupieddi

L’ascolto ha permesso ai carabinieri di procedere praticamente in diretta alla scoperta dei nascondigli della droga e al sequestro, determinando una preoccupazione tra gli indagati. Alcuni però, più che ai militari, pensavano a furti compiuti da altri.

Determinante, secondo l’accusa, l’intercettazione del primo agosto 2017 tra Nicholas Lanzillotti e Stefano Lospedale perché il primo “precisa al suo interlocutore che, a partire da quella serata, si sarebbe sempre portato a casa lo stupefacente in virtù di una sparizione e della conseguente sfiducia nutrita nei confronti di qualcuno, sospettato di aver sottratto la cocaina”. E ancora: “Qui spariscono i pupieddi come se fosse acqua”, dice, dopo aver raggiunto un terreno in campagna. “Stasera me li porto a casa, non ti poi fidare di nessuno”.

Nel collegio difensivo anche gli avvocati Cinzia Cavallo e Andrea D'Agostino.

