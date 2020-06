Il monopattino conquista anche i brindisini, ma attenzione alle norme di sicurezza

Ieri (12 giugno), a Bologna, si è avuto il primo caso in Italia di un conducente di un monopattino morto in un incidente stradale. Lo scorso 20 maggio, a Brindisi, un minorenne è stato investito da un’auto mentre girava a bordo del suo monopattino

Sempre più spesso capita di incontrare qualcuno a bordo di questo straordinario mezzo, maneggevole, pratico e divertente da guidare, che dopo il lockdown è rientrato tra i veicoli di punta della micro mobilità. Chi acquista un monopattino elettrico spende in media 400 euro e può beneficiare d’incentivi statali, cosi come chi acquista una bici o un e-bike, riuscendo a ricevere un rimborso del 60% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 500 euro.

Le vendite dei monopattini elettrici sono in crescita, forse perche è salutare non solo per l’ambiente ma anche per la persona. La distanza media che si può percorrere con questi mezzi, infatti, è di circa 20 km, che corrispondono a 40 minuti di corsa senza soste, grazie ad una batteria tra i 12 e i 14 Ah (ampere-ora) e una volta esaurita la sua autonomia si può continuare a pilotare il mezzo a spinta, quindi sfruttando le proprie gambe. Il monopattino elettrico è quindi un valido mezzo di locomozione e permette spostamenti agevoli in città, ma il 1° marzo 2020, sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia e nuove integrazioni sulla micro mobilità elettrica. Il comandante della Polizia Locale di Brindisi, Antonio Orefice, fornisce alcune indicazioni.