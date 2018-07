Provincia e Demanio: accordo su immobili pubblici e turismo

BRINDISI – Due appuntamenti nei prossimi giorni per il presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella, uno riguardante i problemi di sicurezza sul posto di lavoro posti dai dipendenti dell’ente attraverso le organizzazioni sindacali, l’altro relativo ad un protocollo d’intesa con l’Agenzia del Demanio.

Riguardo la prima questione, Tanzarella ha dato appuntamento alla rappresentanza sindacale unitaria del personale della Provincia per venerdì 13 luglio alle 13,30 per un incontro cui parteciperà anche il dirigente responsabile del settore sicurezza, ma sottolineando come la situazione lamentata dai sindacati sia legata al lungo periodo di instabilità finanziaria che l’ente sta attraversando. La volontà di individuare soluzioni c’è ed è considerata da Tanzarella “un dovere morale”.

Per lunedì 16 luglio 2018, alle ore 12 è indetta invece, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia, una conferenza stampa sulla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio e la stessa Provincia “per l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori attraverso la mobilità dolce del territorio di Brindisi”.

Alla conferenza stampa prenderanno parte per l’Agenzia del Demanio il direttore regionale per la Puglia e Basilica, Vincenzo Capobianco, ed il responsabile dell’Unità organizzativa sviluppo servizi Pasquale Abbate, per la Provincia di Brindisi il presidente facente funzioni Domenico Tanzarella, la dirigente Fernanda Prete , il dott. Vito Pomes e l’arch. Giovanni Camassa, designati quali rappresentanti dell’ente in seno al tavolo tecnico operativo.