Intimidazione al sindaco Pompeo Molfetta: bucate tre gomme dell'auto

MESAGNE – Bucate le gomme dell’auto di proprietà del sindaco di Mesagne, Pompeo Molfetta. La vettura era parcheggiata nei pressi dell’abitazione del primo cittadino, in una zona in cui in passato si erano già verificati altri atti vandalici ai danni del presidente dell’associazione antiracket.

Molfetta, come d’abitudine, stamani ha raggiunto il municipio in sella alla sua bici. Per questo non si è accorto di nulla quando è uscito da casa. L’atto intimidatorio gli è stato comunicato nel corso della mattinata, mentre si stava svolgendo la riunione di giunta. Una volta terminato l’incontro, il sindaco si è recato presso il locale commissariato per sporgere denuncia a carico di ignoti.

Nella specifico sono tre le ruote danneggiate. Molfetta ha dichiarato di non aver ricevuto minacce. Il gesto, quindi, resta al momento senza un movente. Non si può escludere un legame con vicende riguardanti l’attività amministrativa.