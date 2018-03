La pensilina del binario 3 ha bisogno di lavori: le foto di un lettore

BRINDISI – Le condizioni della copertura della pensilina del binario 3 non sono ottimali. Tutt’altro. Ci invia documentazione fotografica di ciò un lettore che spesso viaggia in treno, e si chiede se all’evidente stato di fatiscenza degli intonaci le Ferrovie dello Stato stiano per provvedere con adeguati interventi, dato che la scalpellatura dei tratti pericolanti è stata effettuata, per portare a nudo l’armatura in ferro interna.

Quindi la situazione non è sconosciuta a chi deve assumere provvedimenti. Sono già stati programmati opportuni lavori, si chiede il lettore? La stazione ferroviaria non è una porta d’ingresso secondaria della città: oltre ai pendolari, e a chi sceglie il treno per raggiungere il Nord o il Centro Italia, ci sono anche molti turisti nella stagione estiva. E poi, più importante dell’estetica, è la sicurezza.

Gallery