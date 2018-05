Alloggiano tre cavalli nell'immobile confiscato: tutti denunciati

TUTURANO – Si erano di fatto nuovamente impadroniti di un immobile che in passato era stato di proprietà di uno di loro, ma che nel 2004 era stato sottoposto a confisca definitiva da parte del Tribunale e successivamente affidato al Comune di Brindisi dalla Prefettura. Ciò per ricoverarvi tre cavalli. I carabinieri della stazione di Tuturano però hanno scoperto tutto.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato a piede libero per concorso in invasione di terreni ed edifici A.P. 55enne di Tuturano, M.I.G. 43enne di San Donaci, F.P. 84enne di Mesagne, G.P. 28enne, C.A. 47enne e S.A. 40enne, tutti di Brindisi. L’immobile in questione si trova in contrada Uggio.