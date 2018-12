Investe anziana durante la fiera e si allontana: lo cercano i carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO – Un’anziana è stata investita nella serata di sabato 8 dicembre in via Brindisi a San Pietro Vernotico durante la “Fiera dell’Immacolata”. Da quanto si apprende, l’automobilista, dopo essersi assicurato che la donna investita era in buone condizioni si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Per l’anziana donna, però, si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che dopo averle prestato le prime cure, l’hanno portata al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per gli approfondimenti diagnostici del caso. Sul posto si sono recati i carabinieri per eseguire il sopralluogo teso a ricostruire le circostanze dell’incidente. Al momento l’investitore non è stato rintracciato.

I militari hanno ascoltato alcune testimonianze, qualcuno è riuscito ad annotare il numero di targa che ha prontamente consegnato ai carabinieri. L’incidente si è verificato intorno alle 19,30 all’altezza del distributore di carburanti Q8, al vaglio le telecamere installate nella stazione di servizio. C'è da sottolineare anche che via Brindisi, per tutta la durata della fiera, era chiusa al traffico e che molti automobilisti hanno ignorato il divieto.

