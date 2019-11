Investe bambino di 8 anni e fugge: immortalato dalle telecamere

VILLA CASTELLI - Un 54enne di Villa Castelli ha provocato un incidente con feriti ed è fuggito. E’ stato denunciato per lesioni personali colpose e fuga in caso di incidente con danni alle persone.

A seguito dell’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, è stato accertato che l’uomo, il 31 ottobre scorso, in via Regina Elena, mentre si trovava alla guida della sua auto, ha investito un bambino di 8 anni, allontanandosi senza attendere l’intervento delle Forze di Polizia. Al minore, successivamente trasportato presso l’ospedale di Francavilla Fontana, sono state riscontrate numerose fratture giudicate guaribili in 20 giorni. La patente di guida è stata ritirata.