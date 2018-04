Investe ciclista e tira dritto: caccia all'auto pirata, si spera nelle telecamere

BRINDISI – E’ caccia a un automobilista che intorno alle ore 14 di oggi (28 aprile) ha investito un ciclista all’inizio della strada provinciale che collega Brindisi a Tuturano, nei pressi del PalaPentassuglia, senza fermarsi a prestare soccorso. Il malcapitato è un cittadino originario della Costa d’Avorio di 39 anni. Il migrante, a seguito dell’impatto con l’asfalto, ha riportato escoriazioni alle gambe, alle braccia e alla testa. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Perrino. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

I rilievi del caso sono stati effettuati da una pattuglia di agenti della polizia locale di Brindisi diretta dal comandante Antonio Orefice. Questi hanno ascoltato un paio di testimoni secondo i quali l’auto pirata era, forse, un’Audi scura. In prossimità del palazzetto si trova una telecamera che potrebbe aver ripreso il veicolo.

La speranza è che l’occhio elettronico possa nuovamente dare una mano agli investigatori, come già accaduto in occasione di un altro incidente con omissione di soccorso avvenuto lo scorso 18 aprile sulla strada dei Pittachi.

Lo scorso 25 aprile, fra l’altro, un episodio analogo si è verificato in via Mantegna, al rione Santa Chiara, dove un ragazzino in bici è stato investito da un automobilista che ha tirato dritto, come se nulla fosse accaduto.