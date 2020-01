Investe minorenne e si allontana: denunciato automobilista

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne hanno denunciato un 52enne del luogo per lesioni personali colpose e omissione di soccorso. L’uomo alla guida della propria auto, nella serata di giovedì 16 gennaio, ha investito una minorenne del luogo in corrispondenza di un attraversamento pedonale, in via Marconi. Secondo quanto ricostruito successivamente dai carabinieri si è allontanato senza prestare soccorso. La ragazzina ha riportato ferite e contusioni giudicate guaribili in sei giorni.