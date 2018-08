Investito mentre attraversa la strada: momenti di apprensione in centro

BRINDISI – Si sono vissuti momenti di apprensione per un brindisino di 71 anni (N. P. le iniziali del suo nome) investito nel centro di Brindisi, mentre attraversava la strada. L’episodio si è verificato intorno alle ore 12,15 di oggi (lunedì 13 agosto) all’altezza dell’intersezione fra via Saponea e via Conserva.

Sulla base di quanto appurato dagli agenti della polizia locale di Brindisi diretti dal comandante Antonio Orefice, un furgoncino Doblò condotto da un 52enne svoltava da via Saponea immettendosi su via Conserva. Il pedone attraversava dal marciapiede Caritas in direzione via Saponea.

L’anziano, soccorso da personale del 118, è stato trasportato in ospedale vigile e cosciente. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.