Iscrizioni aperte per il corso triennale gratuito di operatore edile

BRINDISI - Sono aperte presso l’Ente unico scuola edile Cpt di Brindisi le iscrizioni al corso gratuito triennale per il conseguimento della qualifica di “Operatore edile”. Il corso è finanziato dalla Regione Puglia, avviso Pubblico Of/2017 “Offerta formativa di istruzione e formazione professionale”, a valere sui fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020

Obiettivo del progetto è quello di fornire, ai partecipanti, esperienze professionalizzanti per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, aumentare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute, mediante strumenti didattici innovativi. Il percorso formativo per "operatore edile" è centrato sia sulla crescita della persona che su quella del futuro lavoratore. Al corso saranno ammessi 18 giovani con età inferiore ai 18 anni alla data di avvio delle attività, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media).

Per l’accesso al corso è prevista una selezione che comprenderà: verifica delle condizioni di ammissibilità al corso; verifica delle competenze di base (Test di cultura generale, informatica e attitudinali); colloquio motivazionale individuale. Per i candidati stranieri è prevista una prova selettiva accessoria di lingua italiana. L’intero percorso triennale prevede una durata complessiva di 3.200 ore (1100 ore il 1°anno, 1100 il 2° anno, 1000 il 3° anno) di cui 600 ore di stage in aziende d’eccellenza del settore edile e presso il nostro “Cantiere Scuola”. La frequenza del corso è obbligatoria: ai 18 partecipanti verranno forniti gratuitamente dispense e materiale didattico, rimborso viaggi, oltre che gli indumenti da lavoro e i Dpi (dispositivi di sicurezza).

È prevista una indennità di 50 centesimi per ogni ora effettiva di presenza. Al termine del percorso triennale sarà rilasciato, agli allievi risultati idonei in sede di esame, l’ attestato di qualifica professionale valido in tutta Europa. Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’Ente Unico Scuola Edile-Cpt www.scuolaedilecptbrindisi.it. La domanda dovrà pervenire presso la sede dell’ Ente Unico Scuola Edile Cpt di Brindisi, sita in via Pace Brindisina, 65 – Brindisi, entro e non oltre le ore 12.00 del 05 Marzo 2018 a mano. Per tutte le informazioni relative al percorso è possibile visitare la sezione dedicata sul sito www.scuolaedilecptbrindisi.it oppure contattare la segreteria dell'Ente Unico Scuola Edile Cpy dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tel. 0831.586126.