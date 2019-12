Capannone preso di mira dai ladri: l'allarme li costringe alla fuga

CAROVIGNO – Hanno tentato di saccheggiare il capannone di una grossa attività commerciale, ma non hanno fatto i contro con l’allarme collegato alla sala operativa dell’istituto di vigilanza Ivri. E’ andata male a ignoti malfattori che la scorsa notte (mercoledì 5 dicembre) sono entrati in azione in contrada Pizzo Falcone, nelle campagne di Carovigno.

L’allarme si è attivato poco dopo la mezzanotte. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si è recata una pattuglia dell’istituto di vigilanza. Prima ancora dell’arrivo del vigilane, i ladri si sono dileguati attraverso le campagne. Sul posto anche i carabinieri, che indagano per risalire agli autori.