L'amico lo ospita in casa: lui gli ruba il bancomat e va a prelevare

BRINDISI – Per ricambiare l’amico della ospitalità che gli aveva dato, aveva pensato bene di sottrargli il bancomat, prelevando somme di denaro a sua insaputa. E’ stato incastrato dalle telecamere un 25enne della provincia di Taranto (I.S. le iniziali del suo nome) che in questo modo aveva approfittato della disponibilità con cui un coetaneo di Brindisi lo aveva accolto presso la propria abitazione. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Brindisi-Casale.

Il tarantino spesso era ospite a casa del suo amico, dove si fermava anche per dormire. In sostanza era considerato uno di famiglia. Improvvisamente, l'amico brindisino vede assottigliarsi il conto in banca e accerta dall'estratto fornitogli dall'istituto di credito, riguardante i prelievi di denaro effettuato nel mese di febbraio, l'ammanco di mille euro.

Analizzando il rendiconto, non riconosce le operazioni di prelevamento indicate dalla banca, ed è assalito da un sospetto. Le date in cui era stato prelevato il denaro coincidevano infatti con le visite e il pernotto dell'amico tarantino, il quale è riuscito per quattro volte a sottrarre il bancomat, uscire con una scusa dall'appartamento e recarsi allo sportello e prelevare 250 euro ogni volta per poi riporre la tessera nel portafogli dell'amico.

In ultimo, la disamina da parte dei carabinieri delle immagini del sistema di videosorveglianza della banca in relazione alle date dei singoli prelievi, ha permesso di identificare l'amico infedele.