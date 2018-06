L'associazione nazionale carabinieri sempre più impegnata nel sociale

BRINDISI - Continua proficuamente l’attività della sezione di Brindisi dell’Associazione nazionale carabinieri sotto la direzione del presidente maresciallo Piero Benegiamo. Nell’ultimo mese il sodalizio è stato impegnato nella vigilanza di alcuni plessi scolastici del capoluogo negli orari di ingresso e uscita degli studenti, nonché con la partecipazione alla manifestazione della “Festa del Tricolore” svoltasi in Latiano.

Il gruppo dei volontari, coordinato dal brigadiere capo Nicola Pendinelli e dall’appuntato scelto Vittorio Rosafio, ha, nell’ultimo periodo, presenziato ad una serie di manifestazioni sociali, sportive e religiose. La collaborazione dei volontari si è sostanziata nell’ausilio dato ai promotori degli eventi e finalizzato allo svolgimento e gestione delle iniziative in Salice Salentino (Le) in occasione della gara ciclistica regionale “Terre Neutre”, a Tuturano rispettivamente in occasione della 2a edizione del Motoraduno Regionale e nella gara di cross in notturna, nonché in occasione della rappresentazione della commedia teatrale “Una giornata a Roma”.

Ha partecipato altresì ai festeggiamenti in onore della “Madonna del Giardino” e in Brindisi nel parco Cesare Braico in occasione della manifestazione “Libera giornata per la legalità”. I Volontari con la loro attiva partecipazione alle varie iniziative hanno ricevuto, di volta in volta, l’apprezzamento delle Autorità locali e dei comitati organizzatori degli eventi.