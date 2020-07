L'auto va a fuoco dopo cambio di batteria, automobilista ustionato

ERCHIE – Si sono vissuti momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, in via Vecchia Manduria a Erchie dove un 45enne è rimasto ustionato da un incendio divampato sulla sua auto subito dopo aver cambiato la batteria. L’uomo è rimasto ferito al volto, braccia e gambe ed è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo aveva appena cambiato la batteria alla sua Fiat Uno: quando si è messo in auto ha visto scintille uscire dal vano motore, il tempo di aprire il cofano che l’auto è stata avvolta dalle fiamme. Il 45enne ha tentato di domare l’incendio restando ustionato. Sul posto i carabinieri.