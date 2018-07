Polizia locale: bici, palmari per le multe e nuova sede sul lungomare

BRINDISI – Varie novità riguardanti dotazioni e servizi della Polizia locale di Brindisi sono state comunicate oggi dal comandante Antonio Orefice, e riguardano l’informatizzazione in tempo reale dei verbali di contravvenzione, una nuova sede operativa in centro, l’impiego di biciclette nell’area dello stesso centro storico e l’adozione delle nuove divise.

“La Polizia locale di Brindisi impiega, da questa settimana, i palmari per l'accertamento e la contestazione di violazione di norme sulla circolazione stradale. Dieci operatori della viabilità sono stati dotati, in collaborazione con la società Abaco, di palmare e stampante portatile”, annuncia Orefice.

“Tali strumenti consentono di redigere più rapidamente, con minore possibilità di errore e con l'eventuale documentazione fotografica, i preavvisi di accertamento. Inoltre viene facilitato il compito dell'Ufficio Contravvenzioni, poiché i dati incamerati dagli agenti vengono immediatamente caricati nel sistema informatico del comando, riducendo, quindi, la tempistica e le possibilità di errore nel trasferimento dei dati come avviene nel sistema tradizionale del cartaceo”, spiega ancora il comandante.

Inoltre, dai prossimi giorni sarà attiva - per ora fino a settembre, in seguito si vedrà se confermare tale scelta - una sede farà da punto di riferimento per cittadini e turisti per segnalazioni e richiesta di informazioni, oltre che da supporto logistico per il personale in servizio sul lungomare Regina Margherita.

La sede in questione si trova al piano terra della Casa del Turista. “A breve gli agenti operanti sul lungomare e sui corsi si muoveranno anche con l'uso di biciclette in dotazione al Comando – aggiunge Orefice - . Nei prossimi giorni il personale della Polizia locale, soprattutto quello addetto a compiti operativi (viabilità, pronto intervento, polizia edilizia e ambientale, polizia amministrativa), vestirà le nuove uniformi, allineandosi a quanto previsto dalla normativa regionale”.