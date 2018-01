Durante la lite tra vicini per un parcheggio compare un'ascia

CEGLIE MESSAPICA - L'intervento della Polizia locale ha evitato, nel pomeriggio odierno a Ceglie Messapica, che una lite per un posto auto degenerasse con possibili conseguenze per le persone, visto che uno dei contendenti aveva impugnato un'ascia. E' accaduto attorno alle 15,15 quando veniva richiesto l’intervento della Polizia Locale per una lite in corso con minacce a mano armata, a causa di un parcheggio in una via del centro abitato.

Dal comando partiva immediatamente la pattuglia del pronto intervento, che giunta sul posto accertava che si stavano fronteggiando persone vicine di casa a causa di un parcheggio, una delle quali al culmine dello scambio di accuse decideva di passare alle minacce con un’ascia per spaccare la legna, prelevata dall’interno dell’abitazione. Sedata la lite, gli operatori della Polizia locale sequestravano l'ascia, e identificano e denunciavano a piede libero, per minaccia aggravata, colui che tra i contendenti si era armato.