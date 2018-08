TORRE GUACETO - Sono tre le sedie Job, utili per l’accesso al mare delle persone diversamente abili, che stanno per arrivare a Torre Guaceto, fornite dalla Regione Puglia. Si aggiungeranno alle due già prese a noleggio dal Consorzio di Gestione dell'Area marina protetta e della Riserva naturale dello Stato. Le Job, acronimo di “Jamme ‘o bagno”, nome dato dall’inventore napoletano, permettono a chi è costretto in carrozzina di entrare in acqua senza disagio alcuno, ragione per la quale, l’ente gestore ne ha sempre predisposto la presenza presso il lido della Riserva, a Pennagrossa.

Arrivata nell’estate 2018 al decimo anno di attività, la spiaggia attrezzata viene allestita a giugno e smontata a settembre e sin dal primo giorno di vita è stata dotata, tra le varie cose, di una pedana con solarium utile per la fruizione libera del bene mare da parte di chi ha difficoltà. Questo elemento ha fatto del lido di Torre Guaceto uno dei primi in Italia ad essere realmente aperto all’utenza diversamente abile. Per ogni stagione estiva, quindi, il Consorzio si rifornisce delle Job ed affronta l’impegno economico dovuto al noleggio delle stesse.

Ma quest’anno la Regione Puglia ha deciso di tendere una mano a chi è in difficoltà ed ha deliberato per l’assegnazione gratuita delle sedie ai comuni costieri. E l’ente gestore della Riserva non poteva perdere l’occasione di offrire ulteriori confort ai fruitori della spiaggia di Punta Penna Grossa, da qui la richiesta all’ente regionale. Nelle ultime ore è arrivata la bella notizia: la Regione ha accettato la domanda inoltrata dal Consorzio ed ha assegnato tre Job al Comune di pertinenza, Carovigno, e nei prossimi giorni, le sedie saranno disponibili al lido dell’Amp per il libero utilizzo da parte degli utenti diversamente abili.