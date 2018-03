Scu, droga e armi: anche una "famiglia" di Torchiarolo in un bliz

Articolo in aggiornamento

MAGLIE (da LeccePrima) – Trentasette arresti all’alba di oggi in provincia di Lecce, con i coinvolgimento di una "famiglia" di Torchiarolo che operava anche in territorio di Squinzano, i Gaudadiello. Con l’operazione “Orione” della Dda, i carabinieri del Comando provinciale di Lecce hanno fermato tre gruppi criminali. Le accuse, a vario titolo: associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; detenzione abusiva di armi e di materie esplodenti; estorsione; porto abusivo di armi; sequestro di persona e violenza privata.

L’indagine è stata condotta dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maglie dei carabinieri. Una delle tre associazioni era strutturata secondo uno schema verticistico e composta da soggetti facenti parte della Sacra corona unita. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati hashish, cocaina, eroina, quattro detonatori, due ordigni esplosivi artigianali, un AK-47 Kalashnikov, cinque pistole e relativo munizionamento. L'operazione non ha riguardato solo la zona di Maglie, ma anche quella di Lecce e il nord Salento, con puntate nell'area di Torchiarolo, in provincia di Brindisi, esattamente al confine territoriale

I destinatari delle misure

Risultano destinatari delle misure, fra carcere e domiciliari: Vincenzo Amato, 41enne di Scorrano; Giuseppe Angelino, 25enne di Giurdignano; Andrea Caputo; Fabrizio De Mitri; Luigi Fuso; Antonio Roberto Guadadiello; Anna Maria Cristin Guadadiello; Luigi Guadadiello; Paolo Guadadiello; Stefano Guadadiello di Torchiarolo; Cosimo Davis Guido; Cesario Longo; Alina Elena Mihailescu, romena, 35enne; Giuseppe Nuzzo detto “ruspa”; 48enne di Cursi; Davide Petrachi detto “calcio” o “portiere”, di Melendugno (ha difeso in passato anche i pali del Lecce).

Ancora: Lorenzo Spedicati; Antonio Tomasi; Antonio Zezza Cosimo Miggiano, 37enne di Maglie; Sergio Pede, 42enne di Otranto; Paolo Domenico Serra; Piero Sparapane; Stefano Sparapane; Lorenzo Spedicati; Marco Maggio; Paolo Merico; Christian Stomeo; Vittorio Tunno; Adele Visconti; Lorenzo Antonaci, 42enne di Borgagne (Melendugno); Alessandro Cafaro, 34enne di Trepuzzi; Armando Capocelli, 33ene di Maglie; Cristian Coluccia; Alba Conte; Antonio De Iaco; Carmine De Rinaldis; Virgilio Gnoni; Alessandro Greco.