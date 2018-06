Guardia di finanza, 244 anni di storia: celebrazioni anche a Brindisi

BRINDISI - Venerdì, 22 giugno, alle ore 09.30, presso la sede della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Brindisi sita in Corte Santa Maria del Casale, alla presenza del comandante provinciale di Brindisi, colonnello Pierpaolo Manno e delle massime autorità locali, sarà celebrato il 244° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Alla cerimonia saranno presenti tutti gli ufficiali dei reparti della Guardia di Finanza della provincia di Brindisi, una rappresentanza del personale in servizio, nonché una delegazione dei finanzieri in congedo delle sezioni Anfi di Brindisi, Ostuni e Fasano.Nel corso dell’evento saranno consegnate delle ricompense di ordine morale ai finanzieri che si sono distinti in attività di servizio.