La Guardia di Finanza si prepara a festeggiare San Matteo

BRINDISI - Venerdì 21 settembre, alle ore 11, nella suggestiva cornice della Chiesa di “Santa Maria del Casale” sita a Brindisi, la Guardia di Finanza celebrerà il suo Santo Patrono San Matteo.

La Santa Messa sarà officiata da s.e. monsignor Domenico Caliandro, arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni, alla presenza del comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. t.ST Pierpaolo Manno, e delle massime Autorità Civili e Militari locali.

Alle celebrazioni parteciperà una rappresentanza delle fiamme gialle in servizio in tutta la provincia, unitamente ai loro familiari, nonché i finanzieri in congedo appartenenti all’Associazione nazionale finanzieri d’Italia (Anfi) delle sezioni Brindisi, Ostuni e Fasano.

