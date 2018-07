"La nave è ferma a Corfù per un problema di manutenzione ordinaria"

BRINDISI - In tarda mattinata un operatore della compagnia ha annunciato che i nuovi biglietti sono in fase di stampa e che alle 13 tutti i passeggeri si imbarcheranno sulla nave Grimaldi, lunica disponibile. Ha, inoltre, spiegato che la nave Prince è ferma al porto di Corfù per un problema legato all'intasamento dei filtri: "Si è dovuta fermare per un problema di manutenzione ordinaria".