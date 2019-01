La pace è servita, a Fasano la marcia dei ragazzi

FASANO - Anche quest’anno l’Azione Cattolica dei Ragazzi della Diocesi di Conversano-Monopoli, scende in strada con la tradizionale “Marcia della Pace” a conclusione del mese che la chiesa cattolica dedica al tema della pace. Quest’anno toccherà a Fasano ospitare, con il patrocinio del Comune, la colorata carovana di ragazzi dai 6 ai 14 anni nella mattinata di domenica 27 gennaio .

La giornata avrà inizio alle 9 con la celebrazione eucaristica nella chiesa Matrice presieduta da monsignor Giuseppe Favale, vescovo della Diocesi. Dopo la messa, ragazzi, giovani e adulti attraverseranno con striscioni, slogan e canti alla pace, le vie della città fino a raggiungere piazza Ciaia per la conclusione con il momento di festa animato con i canti tradizionali dell’Azione cattolica dei ragazzi.

“La pace è servita” è lo slogan dell’iniziativa di Pace 2019 che sollecita a riflettere sulla libertà, la dignità e l'autonomia personale ed economica come vie verso la costruzione della pace. In un tempo in cui il valore di ciò che acquistiamo e mangiamo non sempre corrisponde al valore reale dei prodotti e al lavoro necessario per portarli nelle nostre tavole, l'Azione Cattolica ha scelto di contribuire e sostenere la campagna della Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario. “Abbiamo riso per una cosa seria” che come intento quello di promuovere l’agricoltura familiare in Italia e nei Paesi del Sud del mondo come modello sostenibile, più equo e più giusto di democrazia alimentare, puntando sull’alleanza globale tra gli agricoltori.