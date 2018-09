Rintracciata dalla polizia un'altra persona scomparsa da Ostuni

OSTUNI - E' stato individuato a Corleto Perticara, un piccolo centro non distante da Potenza, un 37enne di Ostuni che si era allontanato dalla sua famiglia all'alba di mercoledì scorso, lasciando nell'angoscia congiunti e amici. Lunghe ore in cui il telefono cellulare di quest'uomo è rimasto spento, facendo temere il peggio, poi i primi messaggi tutt'altro che rassicuranti ricevuti dai familiari, via sms. Per fortuna i poliziotti del commissariato di Ostuni, che già nei giorni scorsi si erano occupati con successo del rintraccio di un 62enne scomparso, sono riusciti a localizzare la posizione del 37enne nella tarda mattinata dello stesso giorno, e a stabilire un contatto telefonico, rassicurando così i parenti. L'uomo è così rientrato a casa. Era duranta 40 ore invece l'assenza del 62enne, allontanatosi dall'abitazione dopo un litigio con la moglie. I poliziotti lo hanno ritrovato sulla complanare della 379 tra il Pilone e Torre Canne, affamato e infreddolito dopo aver trascorso due notti all'aperto. Dopo un controllo in ospedale, il ritorno a casa.