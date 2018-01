La riforma del processo penale nel convegno Aiga

MESAGNE- Si è tenuto venerdi 26 gennaio un incontro di studio organizzato da Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati) sezione di Brindisi, con il patrocinio della Camera Penale di Brindisi, durante il quale si è trattato il tema della "Riforma del processo penale (c.d. Orlando). Principali contenuti e prime esperienze applicative", alla presenza, tra il pubblico, di oltre cento avvocati.

Dopo i saluti del presidente della Camera penale di Brindis, Fabio Di Bello, i lavori sono stati introdotti e moderati da Francesco Monopoli presidente Aiga Brindisi. Sono intervenuti Rossano Ivan Adorno, associato di Diritto processuale penale Università del Salento sulla riforma delle impugnazioni; Giovanni Gallone, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia sulla visione di insieme sulle novità in tema di indagini preliminari e riti alternativi; Massimo Manfreda, penalista del foro di Brindisi, sulla riforma dal punto di vista della difesa, e Domenico Attanasi, penalista del foro di Brindisi e coordinatore nazionale Area Sud Aiga, sulla riforma della prescrizione e della disciplina delle intercettazioni.

Le dettagliate relazioni hanno evidenziato le innumerevoli criticità riscontrate nelle prime esperienze applicative della legge 103/2017, entrata in vigore il 03 agosto scorso. L’incontro ha costituito la prosecuzione di un percorso di approfondimento iniziato da Aiga Brindisi sulla riforma del processo penale il 28 aprile scorso, allorquando si tenne a Brindisi un altro importante convegno alla presenza dei principali esponenti in materia di diritto penale in ambito nazionale. All’esito dei lavori si è aperto un coinvolgente dibattito che ha visto la partecipazione del pubblico.







