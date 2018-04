La scala si rompe e restano bloccati in una cisterna: soccorsi dai vigili del fuoco

TORRE SANTA SUSANNA – Vigili del fuoco a Torre Santa Susanna per soccorrere due persone rimaste intrappolate in una cisterna profonda circa 8 metri. È accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 12 aprile, in via Balilla. I due, a quanto pare padre e figlio, si erano calati nella cisterna, sita nel vano cucina della loro abitazione, passando da una botola larga e lunga poco più di 30 cm.

Hanno raggiunto il fondo del magazzino sotterraneo con una scala artigianale a cui si è rotto un gradino. A causa di questo imprevisto non sono riusciti a risalire da soli o con l’aiuto di altri familiari e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che li hanno aiutati a uscire senza conseguenze. Era anche stato richiesto l'ausilio di un'ambulanza del 118 il cui intervento però non si è più reso necessario.