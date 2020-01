Coglie sul fatto due topi d'appartamento: avvocato colpito in testa

SAN VITO DEI NORMANNI – Si è imbattuto in due topi di appartamento che proprio in quel momento stavano per svaligiare la sua abitazione e ne è scaturita una colluttazione in cui ha avuto la peggio. L’avvocato di San Vito dei Normanni Tommaso Sardelli è la vittima di un’aggressione che si è verificata intorno alle ore 19 di sabato scorso (11 gennaio), nel centro di San Vito dei Normanni.

Il professionista, mentre rientrava a casa, ha colto sul fatto due uomini con volto coperto. Questi hanno reagito colpendo Sardelli in testa. Poi si sono dileguati a bordo di una Fiat Panda di colore giallo, presumibilmente oggetto di furto. Il legale ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri.

Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni e i colleghi del Norm della locale compagnia, che hanno sequestrato il piede di porco utilizzato per forzare la porta di ingresso. Nessuna impronta, però, è stata rilevata sul reperto. I militari hanno inoltre acquisito le immagini riprese dalle telecamere che si trovano nelle vie limitrofe. L’avvocato si è recato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove ha ricevuto le cure del caso. Si indaga per il reato di aggressione a scopo di rapina.

Gallery