Stavano smontando auto rubata: fuga all'arrivo della pattuglia

ERCHIE - All’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Erchie sono fuggiti per le campagne adiacenti, facendo perdere le tracce. Si tratta di due soggetti che in contrada Paradiso, all’interno di un casolare di campagna, stavano cannibalizzando una Fiat Panda di colore rosso. Il luogo che era stato adibito ad officina clandestina lontano da occhi indiscreti è un fabbricato rurale dismesso e con il portone scardinato.

All’interno i carabinieri hanno rinvenuto il veicolo già in parte smantellato, e tutta l’attrezzatura per le operazioni di smontaggio della vettura. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato a Bari nel quartiere Japigia. I due individui che sono riusciti ad allontanarsi sicuramente erano giunti sul posto con l’autovettura oggetto di furto, in attesa di un complice che li avrebbe prelevati ad operazione conclusa.