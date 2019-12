Furgone con i panettoni per i poveri rubato a Lecce, trovato a Brindisi

BRINDISI – È stato ritrovato a Brindisi dai poliziotti della Sezione volanti il furgone dell’Emporio della Solidarietà rubato a Lecce la notte scorsa da ladri senza cuore. Il furgone, un Peugeot Boxer, viene utilizzato dalla Comunità Emmanuel salentina per raccogliere e consegnare viveri alle famiglie bisognose, donate dai negozi e supermercati. A bordo, la notte scorsa – come racconta LeccePrima nel suo articolo – erano rimasti circa cinquanta panettoni destinati a poveri, mentre il resto dei pacchi alimentari era stato già distribuito, per fortuna.

Ovviamente gli “eroi” di turno prima di abbandonare il furgone, troppo riconoscibile data la sua livrea bianca e rossa e le scritte, hanno provveduto a fare sparire il carico di panettoni. La polizia di Brindisi ha preso contatto con l’Emporio della Solidarietà di Lecce poco dopo il rinvenimento: una buona notizia, almeno il furgone tornerà alla base per continuare il suo servizio, particolarmente importante in questo periodo di feste. Per i ladri, si spera - di qualunque città essi siano -, quei panettoni abbiano il sapore della vergogna.