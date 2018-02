Ladri di fusti di olio in trasferta presi dopo inseguimento e incidente

SAN PIETRO VERNOTICO – Da San Pietro a Corigliano d’Otranto (Le) per rubare fusti di olio, scoperti e presi dopo inseguimento con incidente. Protagonisti di questa vicenda Franco Perrone 67 anni e Alessandro Caldiron 36 anni, entrambi sampietrani. Sono stati arrestati dai carabinieri di Corigliano d’Otranto e rinchiusi nel carcere di Lecce con l’accusa di furto in abitazione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Perrone è stato denunciato per guida con patente revocata – recidiva biennale.

I due intorno all’1.50 della notte tra ieri e oggi martedì 27 febbraio, sono stati sorpresi a girovagare con fare sospetto per le vie del paesino leccese a bordo di una Opel Corsa, i carabinieri hanno intimato l’alt che però non è stato rispettato. È nato un pericoloso inseguimento nelle campagne. La Opel avrebbe tentato più volte di speronare l’auto dei militari prima di finire frontalmente contro un albero. A bordo sono stati rinvenuti numerosi fusti in alluminio per un totale di circa 300 litri d’olio d’oliva nonché due passamontagna e arnesi da scasso.

Dalle successive e immediate indagini è emerso che i due avevano perpetrato nelle prime ore della notte un furto ai danni di un 56enne, residente a Castrignano dei Greci. A seguito dell’incidente Caldiron (foto a destra), seduto sul lato passeggero, ha riportato ferite lievi, è stato medicato da personale sanitario dell’ospedale di Scorrano.

