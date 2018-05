Ladri hi-tech rubano un Suv, ma la Nibbio ritrova l'auto al Bozzano

BRINDISI – Grazie a un software di ultima generazione erano riusciti a rubare un Suv Range Rover nuovo di zecca, del valore pari a circa 50mila euro. Ma i ladri non hanno fatto i contro con i poliziotti della Nibbio della questura di Brindisi, che stamani hanno ritrovato il veicolo.

L’auto era stata rubata ieri sera (9 maggio) a Taranto. I malfattori si sono serviti di un programma il cui utilizzo è consentito solo agli addetti ai lavori per mettere in moto il veicolo, dopo aver rotto il vetro della portiera lato guidatore.

Una volta giunti a Brindisi, il vetro rotto è stato sostituito con un pannello di plexiglass ritagliato su misura, con precisione certosina, da un artigiano abituato a maneggiare materiali di questo tipo.

Poi il Suv è stato parcheggiato in via Ungheria, al rione Bozzano, di fronte a un complesso condominiale. Qui il Range Rover intorno alle ore 9 di oggi (10 maggio), è stato ritrovato dai motociclisti della questura di Brindisi, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio.

La centralina elettronica era stata manomessa dai ladri, forse sul punto di vendere la vettura a un ricettatore. Gli agenti hanno verificato l’eventuale presenza di telecamere nei pressi del luogo del ritrovamento. L’obiettivo, adesso, è quello di risalire agli autori del furto.

