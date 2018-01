Ladri in azione in casa di sacerdote: arrivano i vigilantes e fuggono a mani vuote

LATIANO – Ladri in azione intorno alle 20 nell’abitazione di un sacerdote di Latiano ma il tempestivo intervento di una pattuglia dell’istituto di vigilanza Vigil Nova ha evitato che il colpo andasse a buon fine. La casa presa di mira dai malfattori si trova in contrada Pumo, in campagna, dove il prete abita e dove sarebbe giunto nel giro di minuti al termine della celebrazione eucaristica.

I ladri sono riusciti a forzare una grata metallica di protezione di una finestra ma una volta dentro è entrato in funzione il sistema di allarme collegato con la centrale operativa Vigil Nova, sul posto si è recata nel giro di pochissimi minuti una pattuglia, già in zona che ha messo in fuga i malfattori. Erano riusciti a prelevare un televisore che, però, hanno dovuto abbandonare per darsi alla fuga. Sul posto anche i carabinieri.

Gallery