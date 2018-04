Ladri in azione nelle villette di campagna: furto sventato da vigilantes

OSTUNI – Ancora un tentativo di furto nelle villette delle campagne ostunesi. Ancora una volta il colpo non è andato a buon fine grazie all’intervento del personale di istituti di vigilanza privati.

Alle 16.15 di sabato 31 marzo è stato sventato un furto in un’abitazione sita in contrada Lorizzo: a far fuggire i malfattori l’entrata in funzione del sistema di allarme collegato con la sala operativa dell’istituto di vigilanza Securitas Puglia che ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia.

Durante il sopralluogo è emerso che era stata manomesso un binario della vetrata posteriore dell'abitazione con conseguente danneggiamento del vetro. Grazie al tempestivo intervento dei vigilantes gli ignoti malfattori non hanno potuto portare a termine la loro missione.

