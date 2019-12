Ladri in azione nella scuola, il colpo fallisce e devastano il presepe

BRINDISI - Ladri in azione nella scuola dell’infanzia di via Modigliani al quartiere Sant’Elia a Brindisi ma il colpo fallisce e danneggiano il presepe fatto dai bambini. E’ accaduto la notte scorsa, ad accorgersi dell’irruzione dei malfattori il personale scolastico quando ha aperto l’edificio. Il presepe era devastato, è stato richiesto l’intervento della polizia.

Dal sopralluogo è emerso che non si è trattato di semplici teppisti ma di ladri: il cancello che conduce in una stanza dove ci sono una Televisione e un impianto stereo era danneggiato. Così come sono stati trovati segni di effrazione a una finestra della stessa stanza. Con ogni probabilità non riuscendo a raggiungere l’obiettivo hanno poi devastato il presepe.