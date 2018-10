Scoperto dalla proprietaria mentre ruba le olive: arrestato

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Stava rubando olive in un podere in agro di San Pancrazio Salentino, in contrada Farai, quando è stato sorpreso dalla proprietaria, una signora di Torre Santa Susanna. Quando la proprietaria dell’oliveto ha annunciato che stava chiamando i carabinieri, è nata una lite col ladro, che voleva cavarsela restituendo la refurtiva. Ma i militari dell’Arma della stazione di San Pancrazio, giunti sul posto, hanno proceduto all’arresto in flagranza del soggetto, il 62enne Ernesto Petracca, il quale successivamente, su decisione del pm, è stato rimesso in libertà. Aveva già caricato sul suo furgone cassonato circa 7 quintali di olive, che sono state ovviamente restituite alla proprietaria. Il comando provinciale dei carabinieri ha annunciato di aver intensificato i controlli nelle aree rurali nel periodo autunnale, proprio in concomitanza con la raccolta delle olive, uno dei prodotti più soggetto a furti. I produttori agricoli sono invitati a segnalare tempestivamente i furti in atto, per consentire l’intercettazione degli autori.