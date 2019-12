Lampione frana sulla strada: tragedia sfiorata al rione Santa Chiara

BRINDISI – A quell’ora il flusso di auto è incessante, in entrambe le direzioni. Per questo è una vera fortuna che un lampione franato sull’asfalto, intorno alle ore 11 di oggi (sabato 21 dicembre) in via Bezzecca, al rione Santa Chiara, non abbia provocato né danni né feriti, ad eccezione della rottura del vetro della lampada.

Il palo era piantato sul marciapiede, a ridosso del muretto perimetrale di un condominio. Sul lato opposto ci sono diverse attività commerciali, fra cui un supermercato. La strada, su entrambe le sponde, era piena di auto in sosta. Ma miracolosamente il grosso lampione ha solo sfiorato un’utilitaria nera parcheggiata dalla parte dei negozi. Non solo. Nel momento in cui è avvenuta la caduta, quel tratto di carreggiata era vuoto. Un secondo prima o un secondo dopo, lo scenario sarebbe stato diverso.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Il palo è stato rimosso dalla strada e adagiato sul marciapiede. Le raffiche di vento che sferzano la città dalla prima mattinata hanno con ogni probabilità minato la stabilità del lampione, ma ad ogni modo non è ammissibile un tale episodio in pieno centro urbano.