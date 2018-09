Lancia rifiuti dalla macchina: giovane multato dalla polizia locale

BRINDISI – Si esercitava al lancio della spazzatura dall’auto, nelle campagne del rione Paradiso. Un giovane inquinatore è stato sorpreso in via Egnazia dagli agenti della polizia locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice, proprio a pochi passi dal comando della polizia locale, situato in strada della Torretta. L’incivile, fra l’latro, si trovava a bordo di una macchina con revisione scaduta. Per questo, oltre alla multa da 300 euro per conferimento abusivo di rifiuti, ha portato a casa anche un verbale da 118 euro per la revisione scaduta.