Lanciavano uova contro auto e abitazioni: denunciati due pasticceri

VILLA CASTELLI – Due pasticceri di Ceglie Messapica, M.A, 30 anni e G.A. 28 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Villa Castelli per deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso. Hanno lanciato uova contro auto e abitazioni. A permettere la loro identificazione un 35enne e un 36enne di Villa Castelli vittime di questi insoliti imbrattamenti che non hanno esitato a richiedere l’intervento dei carabinieri quando si sono ritrovati con l’auto e il prospetto di casa sporchi di uova. I pasticceri sono stati fermati per strada e perquisiti, nel vano porta oggetti c’erano cinque uova. Proseguono le verifiche per appurare se altri cittadini di Villa Castelli siano stati vittima di analoghi incresciosi episodi.