Danneggia arredi della comunità, ruba chiavi e tenta la fuga: preso

LATIANO - Ha danneggiato gli arredi interni della comunità di Latiano in cui era ospite, ha rubato le chiavi e ha tentato la fuga: un uomo di 36 anni, originario di Montesano Salentino, in provincia di Lecce, è stato dneunciato dai carabinieri per violenza privata, danneggiamento aggravato e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

L'uomo era sottoposto alla misura di libertà vigilata.Nel corso della notte del 19 aprile,ha minacciato il personale addetto alla struttura e, dopo aver fatto rovinare al suolo un vaso di porcellana e un televisore 42 pollici e aver colpito con calci la porta di una stanza, danneggiandola completamente, si è appropriato di 9 pacchetti di sigarette, dandosi alla fuga.

E' stato rintracciato poco dopo presso la stazione ferroviaria di Latiano dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, ed è stato riaccompagnato presso la stessa comunità. Poche ore dopo, il 36enne si è impossessato di un mazzo di chiavi riposte negli uffici e ha tentato di aprire il cancello per allontanarsi nuovamente ma è stato bloccato dai carabinieri della stazione, tempestivamente giunti in seguito alla segnalazione del personale. Successivamente, quando tutto sembrava essere rientrato nella normalità, l’uomo è riuscito a scavalcare il cancello allontanandosi nuovamente. Lo stesso è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per furto aggravato.

