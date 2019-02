Torna dalla Germania e viene arrestato a 10 anni dai fatti

OSTUNI - Torna a casa dopo un lungo periodo trascorso in Germania, dove si era trasferito dopo essere rimasto coinvolto in una indagine su una rete di spaccio che operava tra Ostuni, Fasano e Cisternino, e anche in altri centri della Valle d'Itria, ma incappa in un controllo dei carabinieri e viene arrestato perchè nei suoi confronti pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dal marzo del 2012, spiccata dal giudice delle indagini preliminari Tea Verderosa.

Si tratta di Raffaele Turco, oggi quarantenne, domiciliato ufficialmente nella borgata costiera di Villanova all'epoca dei fatti, che risalgono al 2009, anno in cui Turco (difeso dall'avvocato Vito Cellie) assieme ad altri soggetti implicati nell'indagine dei carabinieri era - secondo le accuse - dedito allo spaccio di cocaina, hascisc e marijuana, oggetto di sequestro da parte degli investigatori in diverse circostanze, una anche a Martina Franca oltre che a Cisternino.